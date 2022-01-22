Судаков: хотел бы поиграть в Металлисте

Игра в Шахтере дала дорогу Георгию Судакову в сборную Украины. Однако атакующий полузащитник чувствует себя воспитанником Металлиста.

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Когда-нибудь футболист хотел бы снова надеть футболку харьковского клуба. Ему понравилась атмосфера, которую сформировали в Харькове. Тогда его главной мечтой стала игра за основу на ОСК "Металлист".

Конечно, я хотел бы поиграть в Металлисте, но пока я являюсь футболистом Шахтера – это топ-клуб. Не жалею, что я здесь, но Металлист – одна из мечтаний,

– ответил Судаков.

Важно! Контракт Судакова с Шахтером истекает 30 июня 2025-го года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 1,.5 миллионов евро.

В Англии ему будет сложно

Что касается других команд, то Георгий ответил неоднозначно. Футболисту нужно найти свой чемпионат и команду, которая будет исповедовать тот же футбол, в который играет сам Судаков.

"Если я пойду в состав середняка Англии, где силовой футбол, то мне будет очень тяжело. Думаю, что мне нужна команда, которая больше владеет мячом, а также показывает позиционный и комбинаций футбол", – добавил игрок Шахтера.

Футбольная карьера Судакова