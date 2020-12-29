Украинский нападающий Андрей Борячук, который так и не смог закрепиться в составе Шахтера, может снова поехать в аренду. Но на этот раз не покидая УПЛ сможет усилить атаку львовского Руха.

Футболист "горняков" Андрей Борячук может прийти на замену Николаю Кухаревичу, который якобы уже находится на последней стадии переговоров с бельгийским Андерлехтом. Если покупка все же состоится, то 19-летний форвард станет вторым украинцем в составе бельгийцев. За Андерлехт уже выступает Богдан Михайличенко. О трансфере игрока Шахтера сообщил журналист Игорь Цыганик.

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Усиление для Руха

Борячук может перейти в львовский клуб на правах аренды. По информации журналиста, футболист недавно был в городе Льва и провел встречу с руководством Руха. Скорее всего боссы львовян рассматривают возможность усилить состав 24-летним нападающим.

Сейчас Борячук выступает в аренде за венгерский Мезекевешд. Его соглашение рассчитано до конца сезона. За венгров Андрей сыграл в 7 матчах, в которых трижды забивал голы и еще однажды отдал голевую передачу.