Гравець Шахтаря Борячук може підсилити склад дебютанта УПЛ
Український нападник Андрій Борячук, який так і не зміг закріпитись у складі Шахтаря, може знову поїхати в оренду. Але цього разу не покидаючи УПЛ зможе підсилити атаку львівського Руха.
Футболіст "гірників" Андрій Борячук може прийти на заміну Миколі Кухаревичу, який начебто вже перебуває на останній стадії перемовин з бельгійським Андерлехтом. Якщо купівля таки відбудеться, то 19-річний форвард стане другим українцем у складі бельгійців. За Андерлехт вже виступає Богдан Михайліченко. Про трансфер гравця Шахтаря повідомив журналіст Ігор Циганик.
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Підсилення для Руха
Борячук може перейти у львівський клуб на правах оренди. За інформацією журналіста, футболіст нещодавно був у місті Лева та провів зустріч з керівництвом Руха. Швидше за все боси львів'ян розглядають можливість підсилити склад 24-річним нападником.
Зараз Борячук виступає в оренді за угорський Мезекевешд. Його угода розрахована до кінця сезону. За угорців Андрій зіграв у 7 матчах, у яких тричі забивав голи та ще одного разу віддав гольову передачу.
- Після кар'єри у Шахтарі, яка так і не склалась у Борячук, гравець виступав за Маріуполь, турецький Різеспор. До слова, у молодіжному складі був найкращим бомбардиром сезону та подавав великі надії у футболі. Але оренди та нестабільне місце в основних складах команд не змогли до кінця розкрити потенціал Борячука.
- Хоча не став стабільним гравцем "гірників", але два трофеї у своєму доробку має. У сезоні-2016/17 став чемпіоном України, а також здобув Кубок країни.
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