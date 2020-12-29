Український нападник Андрій Борячук, який так і не зміг закріпитись у складі Шахтаря, може знову поїхати в оренду. Але цього разу не покидаючи УПЛ зможе підсилити атаку львівського Руха.

Футболіст "гірників" Андрій Борячук може прийти на заміну Миколі Кухаревичу, який начебто вже перебуває на останній стадії перемовин з бельгійським Андерлехтом. Якщо купівля таки відбудеться, то 19-річний форвард стане другим українцем у складі бельгійців. За Андерлехт вже виступає Богдан Михайліченко. Про трансфер гравця Шахтаря повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Підсилення для Руха

Борячук може перейти у львівський клуб на правах оренди. За інформацією журналіста, футболіст нещодавно був у місті Лева та провів зустріч з керівництвом Руха. Швидше за все боси львів'ян розглядають можливість підсилити склад 24-річним нападником.

Зараз Борячук виступає в оренді за угорський Мезекевешд. Його угода розрахована до кінця сезону. За угорців Андрій зіграв у 7 матчах, у яких тричі забивав голи та ще одного разу віддав гольову передачу.