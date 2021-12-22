Красивое взятие ворот

Папу Гомес в свое время (август 2013 – сентябрь 2014) поиграл в украинском чемпионате за харьковский Металлист. Теперь аргентинец феерит в испанской Ла Лиге.

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Левый вингер забил единственный гол Севильи в матче против Барселоны. Случилось это на 32-й минуте. Хозяева интересно разыграли угловой. Гомес открылся под прострел из стандарта и пробил прямо в дальний угол. Папу открыл счет во встрече.

Такого розыгрыша точно не ожидали увидеть футболисты Барселоны. Такой стиль присущ более футзальным поединкам.

Для Гомеса это взятие ворот стало дебютным в сезоне-2021/2022 в 19 сыгранных встречах.

К слову, матч завершился ничьей 1:1. Севилья не воспользовалась шансом вплотную приблизиться к лидеру сезона Реалу. У "сливочных" отрыв в виде 5 пунктов.

Видео гола Гомеса