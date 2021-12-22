Красиве взяття воріт

Папу Гомес свого часу (з серпня 2013 – вересень 2014-го) пограв в українському чемпіонаті за харківський Металіст. Тепер аргентинець феєрить в іспанській Ла Лізі.

Детальніше Барселона у більшості не дотиснула Севілью у матчі з голом ексгравця Металіста: відеоогляд

Лівий вінгер забив єдиний гол Севільї у матчі проти Барселони. Сталось це на 32-й хвилині. Господарі цікаво розіграли кутовий. Гомес відкрився під простріл зі стандарту та пробив прямо у дальній кут. Папу відкрив рахунок у зустрічі.

Такого розіграшу точно не очікували побачити футболісти Барселони. Такий стиль притаманний більше футзальним поєдинкам.

Для Гомеса це взяття воріт стало дебютним у сезоні-2021/2022 в 19-ти зіграних зустрічах.

До слова, матч завершився нічиєю 1:1. Севілья не скористалась шансом впритул наблизитись до лідера сезону Реала. "Вершкові" мають відрив у вигляді 5 пунктів.

Відео голу Гомеса