Севилья – Барселона 1:1

Голы: Гомес, 32 – Араухо, 45

Адресатом роскошной передачи от Альбы стал де Йонг, который головой пробивал под перекладину. Удар не был сильным, поэтому голкипер уверенно забрал его в руки.

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На 23-й минуте мяч побывал в сетке ворот гостей. Миг получил передачу из своей части поля и легко реализовал выход один на один с вратарем. Но судья не засчитал взятие ворот из-за явного офсайда у нападающего.

Дембеле ответил ударом из-за пределов штрафной. Вратарь парировал выстрел, но не смог зафиксировать скользкий мяч в руках. Сильный ливень осложнял жизнь вратарям обеих команд.

На 32-й минуте Севилья таки первой размочила нули на табло. Команда остроумно разыграла угловой. Гомес открылся под прострел со стандарта и пробил прямо в дальний угол – 1:0. Такого розыгрыша точно не ожидали увидеть футболисты Барселоны. Севилья забила гол в футзальном стиле.

В конце первого тайма гости сравняли счет. Второй раз в матче угловой привел к голу. Араухо лучше всех сыграл на втором этаже после подачи со стандарта, сыграл на опережение и забил первый гол Барселоны в этой игре – 1:1.

Первая 45-минутка завершилась мировой.

"Сухой" тайм

Удаление! Во втором тайме хозяева играли в меньшинстве. На 64-й минуте Кунде получил прямую красную карточку. Защитник Севильи столкнулся с Альбой, что очень не понравилось игроку домашней команды. Он со всей силы зарядил мяч в лицо Альбы.

Дембеле пытался попасть в дальний угол, но мяч пролетел вблизи стойки.

В конце матча два убийственных случая упустили гости. Гави откликнулся на передачу во вратарской и головой пробил мимо ворот. А Дембеле с дальнего расстояния попал в стойку.

Севилья и Барселона расписали мировую 1:1.

Севилья не смогла воспользоваться потерей очков Реала. Команда Хулена Лопетеги с 38 очками идет второй, уступая лидеру Ла Лиги пятью баллами.

Барселона с 28 пунктами сохранила за собой 7 место.

Севилья – Барселона: видеообзор матча