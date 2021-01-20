Правый вингер Севильи Сусо отметится феерическим голом в выездном матче против Алавеса. Игрок чуть ли не с центра поля поразил владения соперника, сорвав шквал аплодисментов.

В воскресенье, 19 января, Алавес на своем поле принимал Севилью в рамках 19 тура испанской Ла Лиги. Матч завершился победой гостей – 1:2, "вишенкой на торте" стал результативный удар футболиста Сусо, пишет 24 канал.

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Мощная пушка испанца

На 30-й минуте при счете 1:1 Сусо решился на удар с дальней дистанции. Игрок взял на себя игру, обыграл опекуна и пушечным выстрелом пробил в ворота Алавеса. Мяч полетел прямо в дальний угол владений голкипера. Этот результативный удар смело может претендовать на лучший гол года в Ла Лиге.

Выстрел получил шквал аплодисментов от партнеров по команде и не только. Этот гол стал третьим для Сусо в 18 матчах этого сезона. Интересно, что футболист только в июле 2020 года стал полноценным игроком Севильи.

В добавленное арбитром время хозяева могли сравнять счет. Хоселу пробил в угол ворот, но Боно в удивительном прыжке спас собственные владения. Поэтому гол Сусо принес победу гостям встречи.

После победы Севилья с 33 очками занимает 4 место. Алавес идет 17-м из 18 пунктов.

Видео гола Сусо в ворота Алавеса