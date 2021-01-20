Правий вінгер Севільї Сусо відзначиться феєричним голом у виїзному матчі проти Алавеса. Гравець ледь не з центра поля вразив володіння суперника, зірвавши шквал оплесків.

У неділю, 19 січня, Алавес на власному полі приймав Севілью у рамках 19 туру іспанської Ла Ліги. Матч завершився перемогою гостей – 1:2, "вишенькою на торті" став результативний удар футболіста Сусо, пише 24 канал.

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Потужна гармата іспанця

На 30-й хвилині за рахунку 1:1 Сусо наважився на удар з дальньої відстані. Гравець взяв на себе гру, обіграв опікуна та гарматним пострілом пробив у ворота Алавеса. М'яч полетів прямо у дальній кут володінь голкіпера. Цей результативний удар сміливо може претендувати на найкращий гол року в Ла Лізі.

Постріл отримав шквал оплески від партнерів по команді і не тільки. Цей гол став третім для Сусо у 18 матчах цього сезону. Цікаво, що футболіст лише у липні 2020 року став повноцінним гравцем Севільї.

У доданий арбітром час господарі могли зрівняти рахунок. Хоселу пробив у кут воріт, але Боно у дивовижному стрибку врятував власні володіння. Тому гол Сусо приніс перемогу гостям зустрічі.

Після звитяги Севілья із 33 очками посідає 4 місце. Алавес йде 17-м із 18 пунктами.

Відео голу Сусо у ворота Алавеса