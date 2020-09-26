Игрок сборной Украины Швед мог перейти в бывший клуб Малиновского
Футболист сборной Украины Марьян Швед в свое время мог оказаться в "Генке". Бельгийский клуб предлагал большую сумму денег за трансфер футболиста, но игрок и "Карпаты", где выступал Швед, выбрали "Селтик".
О заинтересованности со стороны бельгийцев рассказал футбольный агент Сергей Серебренников в программе журналиста Виктора Вацко "Вацко LIVE".
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Неожиданный вариант с "Генком"
По его словам, у футболиста были сразу два предложения со стороны "Селтика" и "Генка". Боссы последнего предлагали больше деньги за трансфер украинца в Бельгию, что должно было быть выгодным для львовских "Карпат", за которые выступал Швед, но игрока повезли в "Селтик".
Он заверил, что Швед является талантливым парнем, но этот трансфер в Шотландию является для агента непонятным. Специалист считает, что переход в "Генк" был бы лучшим вариантом в плане развития как профессионального футболиста.
Швед стал жертвой обстоятельств, когда людям в клубе было интереснее привезти его в "Селтик", чем в "Гент",
– заявил Серебренников.
Также агент прокомментировал трансфер Шведа в бельгийский "Мехелен" на правах аренды. По его мнению, если Шведу удастся проявить себя в течение года, то на его карьере не нужно ставить крест. Он переходит из команды в команду, ища, где бы мог проявить себя и все свои футбольные навыки.
Контракт Шведа с "Селтиком" действует до лета 2023 года. Добавим, что в течение 2015/19 годов за "Генк" выступал другой украинец Руслан Малиновский.
Футбольная карьера Марьяна Шведа: главное
- Воспитанник львовских "Карпат".
- В августе 2015 года испанская "Севилья" сообщила о покупке игрока и заключении контракта на 5 лет. Юный украинец начал выступления за "Севилью Атлетико" (молодежная команда "Севильи"), которая впоследствии по итогам первенства 2015/16 вышла из Сегунды В в Сегунду. В общем, в сезоне 2015/16 провел в этом турнире 6 матчей (1 гол и 2 голевые передачи).
- В 2017 году подписал трехлетний контракт с "Карпатами". В сезоне 2018/19 стал лидером "львов". Чемпионат закончил на третьем месте в гонке бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- В 2018 году дебютировал за национальную команду страны.
- С 2019 года выступает за шотландский "Селтик".