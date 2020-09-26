Футболіст збірної України Мар'ян Швед свого часу міг опинитись у "Генту". Бельгійський клуб пропонував більшу суму грошей за трансфер футболіста, але гравець та "Карпати", де виступав Швед, обрали "Селтік".

Про зацікавленість зі сторони бельгійців розповів футбольний агент Сергій Серебренников у програмі журналіста Віктора Вацка "Вацко LIVE".

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Несподіваний варіант із "Генком"

За його словами, у футболіста були відразу дві пропозиції зі сторони "Селтіка" та "Генка". Боси останнього пропонували більше гроші за трансфер українця у Бельгію, що мало бути вигіднішим для львівських "Карпат", за які виступав Швед, але гравця чомусь повезли у "Селтік"

Він запевнив, що Швед є талановитим хлопцем, але цей трансфер у Шотландію є для агента незрозумілим. Спеціаліст вважає, що перехід у "Генк" був би кращим варіантом у плані розвитку як професійного футболіста.

Швед став жертвою обставин, коли людям у клубі було цікавіше привезти його у "Селтік", ніж у "Генк",

– заявив Серебренников.

Також агент прокоментував трансфер Шведа у бельгійський "Мехелен" на правах оренди. На його думку, якщо Шведу вдасться проявити себе протягом року, то на його кар'єрі не потрібно ставити хрест. Він переходить з команди у команду, шукаючи, де б міг проявити себе та всі свої футбольні навички.

Контракт Шведа із "Селтіком" чинний до літа 2023 року. Додамо, що протягом 2015/19 років за "Генк" виступав інший українець Руслан Маліновський.

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