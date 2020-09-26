Гравець збірної України Швед міг перейти у колишній клуб Маліновського
Футболіст збірної України Мар'ян Швед свого часу міг опинитись у "Генту". Бельгійський клуб пропонував більшу суму грошей за трансфер футболіста, але гравець та "Карпати", де виступав Швед, обрали "Селтік".
Про зацікавленість зі сторони бельгійців розповів футбольний агент Сергій Серебренников у програмі журналіста Віктора Вацка "Вацко LIVE".
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Несподіваний варіант із "Генком"
За його словами, у футболіста були відразу дві пропозиції зі сторони "Селтіка" та "Генка". Боси останнього пропонували більше гроші за трансфер українця у Бельгію, що мало бути вигіднішим для львівських "Карпат", за які виступав Швед, але гравця чомусь повезли у "Селтік"
Він запевнив, що Швед є талановитим хлопцем, але цей трансфер у Шотландію є для агента незрозумілим. Спеціаліст вважає, що перехід у "Генк" був би кращим варіантом у плані розвитку як професійного футболіста.
Швед став жертвою обставин, коли людям у клубі було цікавіше привезти його у "Селтік", ніж у "Генк",
– заявив Серебренников.
Також агент прокоментував трансфер Шведа у бельгійський "Мехелен" на правах оренди. На його думку, якщо Шведу вдасться проявити себе протягом року, то на його кар'єрі не потрібно ставити хрест. Він переходить з команди у команду, шукаючи, де б міг проявити себе та всі свої футбольні навички.
Контракт Шведа із "Селтіком" чинний до літа 2023 року. Додамо, що протягом 2015/19 років за "Генк" виступав інший українець Руслан Маліновський.
Футбольна кар'єра Мар'яна Шведа: головне
- Вихованець львівських "Карпат".
- У серпні 2015 року іспанська "Севілья" повідомила про купівлю гравця й укладення контракту на 5 років. Юний українець розпочав виступи за "Севілью Атлетіко" (молодіжна команда "Севільї"), яка згодом за підсумками першості 2015/16 вийшла зі Сеґунди В у Сеґунду. Загалом, у сезоні 2015/16 провів у цьому турнірі 6 матчів (1 гол і 2 гольові передачі).
- У 2017 році підписав трирічний контракт із "Карпатами". У сезоні 2018/19 став лідером "левів". Чемпіонат закінчив на третьому місці в гонці бомбардирів УПЛ, забивши 14 голів.
- У 2018 році дебютував за національну команду країни.
- Із 2019 року виступає за шотландський "Селтік".