Гравець збірної України зізнався, як його "послав" Роналду
Футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Караваєв розповів історію, як домовився помінятися футболками із зіркою збірної Португалії Кріштіану Роналду, коли команди зустрічалися між собою у відборі на Євро-2020.
Однак, цьому обміну завадили результати цих матчів. Про це Караваєв розповів у інтерв'ю на YouTube-каналі SportArena TV.
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Спочатку п'ятикратний володар "Золотого м'яча" був дуже злий після нульової нічиєї в Лісабоні, а потім підопічні Андрія Шевченка обіграли Португалію в домашньому матчі (2:1), і після цього Олександр навіть не пробував підходити до Роналду.
Грубо кажучи, він мене послав. Сміюся, звичайно. Він сказав, що ми поміняємося футболками після гри. Але ми внічию зіграли, і він був дуже засмучений.
Тим більше, потім Бернарду Сілва розповів Олександру Зінченку, що Роналду після матчу на півгодини пішов в окрему кімнату і нікого туди не пускав. До нього не міг ніхто підійти. А в другому поєдинку ми взагалі виграли, тому вже не став нічого робити. Я розумію, що складно у зірок просити футболки. Це робить кожен, тому тут вже як пощастить,
– розповів Караваєв.
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