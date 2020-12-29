Футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Караваєв розповів історію, як домовився помінятися футболками із зіркою збірної Португалії Кріштіану Роналду, коли команди зустрічалися між собою у відборі на Євро-2020.

Однак, цьому обміну завадили результати цих матчів. Про це Караваєв розповів у інтерв'ю на YouTube-каналі SportArena TV.

Дивіться також Віктор Циганков – найкращий гравець УПЛ у 2020 році

Спочатку п'ятикратний володар "Золотого м'яча" був дуже злий після нульової нічиєї в Лісабоні, а потім підопічні Андрія Шевченка обіграли Португалію в домашньому матчі (2:1), і після цього Олександр навіть не пробував підходити до Роналду.

Грубо кажучи, він мене послав. Сміюся, звичайно. Він сказав, що ми поміняємося футболками після гри. Але ми внічию зіграли, і він був дуже засмучений.



Тим більше, потім Бернарду Сілва розповів Олександру Зінченку, що Роналду після матчу на півгодини пішов в окрему кімнату і нікого туди не пускав. До нього не міг ніхто підійти. А в другому поєдинку ми взагалі виграли, тому вже не став нічого робити. Я розумію, що складно у зірок просити футболки. Це робить кожен, тому тут вже як пощастить,

– розповів Караваєв.

До слова. Караваєв має власну колекцію футболок, куди входять Чіро Іммобіле, Вейн Руні, Робін ван Персі.