Игрок сборной Украины получила травму и выбыла из строя на полгода
Баскетболистка "Прометея" и сборной Украины Виктория Кондусь пропустит полгода из-за травмы колена.
Кондусь травмировалась в матче Суперлиги Украины 3х3. У баскетболистки диагностировали разрыв крестообразных связок, сообщает официальный сайт ФБУ.
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Уже за несколько дней у защитницы сборной Украины запланирована операция. По прогнозам врачей, для полного восстановления баскетболистки понадобится около шести месяцев.
Успехи Виктории Кондусь
Девушке всего 23 года, но она выступает за сборную Украины как в классическом варианте баскетбола, так и в игре 3х3.
Кроме успешных выступлений в 3х3 Виктория Кондусь провела сильный прошлый сезон в классическом баскетболе. В составе "Киев-Баскета" Виктория стала чемпионкой Украины и самым результативным игроком команды, получая 14,4 очка в среднем за матч.