Баскетболістка "Прометея" і збірної України Вікторія Кондусь пропустить півроку через травму коліна.

Кондусь травмувалася в матчі Суперліги України 3х3. У баскетболістки діагностували розрив хрестоподібних зв'язок, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

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Уже за кілька днів у захисника збірної України заплановано операцію. За прогнозами лікарів для повного відновлення баскетболістки знадобиться близько шести місяців.

Успіхи Вікторії Кондусь

Дівчині всього 23 роки, але вона виступає за збірну України як в класичному варіанті баскетболу, так і в грі 3х3.

Окрім успішних виступів в 3х3 Вікторія Кондусь провела сильний минулий сезон у класичному баскетболі. В складі "Київ-Баскету" Вікторія стала чемпіонкою України і найрезультативнішим гравцем команди, здобуваючи 14,4 очки у середньому за матч.