Игрок сборной Украины покинул расположение команды и нуждается в операции

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины перед матчем со Швецией.

Как отметил журналист, травма защитника Динамо Дениса Попова может быть серьезнее, чем прогнозировалось.

К слову Швеция – Украина: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

"Попов уехал в Киев. У него, насколько я понимаю, есть подозрение, что нужно будет делать операцию. Должно быть хирургическое вмешательство. И как можно раньше надо сделать нужные обследования. Но велика вероятность того, что ему потребуется операция", – сказал Игорь Цыганык.

Следующий матч сборной Украины

Матч Украина – Швеция будет последним в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоится в понедельник, 29 июня, и начнется в 22:00.

Сборные Украины и Швеции были в одной группе на Евро-2012. Это был дебютный чемпионат Европы для сборной Украины. И в первом матче наша команда победила сборную Швеции. Дублем в этом матче отметился Андрей Шевченко.

Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.

. Денис поехал со сборной Украины на Евро-2020, но не выходил на поле, а потом неожиданно покинул лагерь команды Андрея Шевченко.