В рамках 21-го тура испанской Сегунды Спортинг на своем поле принимал Фуэнлабрада. В стартовом составе хозяев в стартовой одинадцятци вышел украинец Богдан Милованов. Первыми счет встречи размочили хозяева благодаря удару Джуджевича. С минимальным счетом им удалось уйти на перерыв, пишет 24 канал.

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Курьезный ассист

После перерыва команды стремительно побежали в атаку. Во второй 45-минутке первыми снова забили хозяева. В центре внимания был украинский легионер хихонского Спортинга Милованов. Защитник выбил мяч с собственной части поля, который прилетел прямо в ноги его партнера по команде Джурджевича. Тот в элегантном стиле перебросил мяч за шиворот голкиперу, записав в свой актив дубль – 2:0. Украинец записал в свой актив роскошный ассист.

Через две минуты гости смогли несколько сократить счет до 2:1 благодаря голу Мулы, но на большее их не хватило.

Благодаря победе Спортинг в таблице Сегунды занимает высокое 4 место, в их активе 36 пунктов, на 9 очков меньше, чем у лидера Эспаньола (45 баллов).

Что известно о Богдане Милованове?

22-летний защитник учился в академии Атлетико, а затем перебрался в структуру Алькобренаса. В Испании выступал за Хетафе, Гранаду и Сан-Себастьян, но в состав главных команд не привлекался. В 2018 году подписал контракт с хихонским Спортингом, где почти сразу завоевал стабильное место в составе. Весной 2019-го года впервые получил вызов в молодежную сборную Украины под руководством Руслана Ротаня.

Добавим, что в прошлом туре Милованов впервые вышел на поле за последние 2 месяца. Богдан будучи в расположении молодежной сборной Украины подхватил коронавирус и после этого был вынужден пропустить большой отрезок времени.

Спортинг – Фуэнлабрада полный матч (ассист Милованова с 1:14:21)