У рамках 21-го туру іспанської Сегунди Спортінг на власному полі приймав Фуенлабраду. У стартовому складі господарів у стартовій одинадцятці вийшов українець Богдан Мілованов. Першими рахунок зустрічі розмочили господарі завдяки удару Джуджевіча. З мінімальним рахунком їм вдалось піти на перерву, пише 24 канал.

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