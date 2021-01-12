Як гравець збірної України віддав розкішний асист через півполя в Іспанії: відео
Захисник молодіжної збірної України Богдан Мілованов відзначився дивовижним асистом у грі іспанського Спортінга. Українець віддав передачу через півполя, яка стала гольовою.
У рамках 21-го туру іспанської Сегунди Спортінг на власному полі приймав Фуенлабраду. У стартовому складі господарів у стартовій одинадцятці вийшов українець Богдан Мілованов. Першими рахунок зустрічі розмочили господарі завдяки удару Джуджевіча. З мінімальним рахунком їм вдалось піти на перерву, пише 24 канал.
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Курйозний асист
Що відомо про Богдана Мілованова?22-річний захисник навчався в академії Атлетіко, а згодом перебрався у структуру Алькобренаса. В Іспанії виступав за Хетафе, Гранаду та Сан-Себастьян, але до складу головних команд не залучався. У 2018 році підписав контракт з хіхонським Спортінгом, де майже відразу завоював стабільне місце у складі. На весні 2019-го року вперше отримав виклик у молодіжну збірну України під керівництвом Руслана Ротаня.
Додамо, що у минулому турі Мілованов вперше вийшов на поле за останні 2 місяці. Богдан бувши у розташуванні молодіжної збірної України підхопив коронавірус і після цього був змушений пропустити великий відрізок часу.
Спортінг – Фуенлабрада повний матч (асист Мілованова з 1:14:21)
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