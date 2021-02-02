Защитник Шахтера Богдан Бутко до конца этого сезона будет выступать в Турции. Эрзурумспор ББ взял в аренду футболиста.

Источник: твиттер Эрзурум ББ

По словам агента футболиста Вадима Шаблия, Богдан Бутко будет играть в аренде в турецком чемпионате до лета 2021 года. Детали контракта игрока не сообщаются.

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Новый вызов для Бутко

Последним клубом защитника был польский Лех, где Бутко не смог завоевать место в стартовом составе, поэтому после первой части сезона вернулся в Шахтер. За поляков игрок сборной Украины провел всего 6 матчей, в которых не запомнился результативными действиями.

Но "горнякам" он оказался тоже не нужен. Главный наставник Луиш Каштру решил не брать игрока на тренировочные сборы в Турцию. Поэтому Богдану пришлось искать клуб. Новая команда украинца является одним из аутсайдеров турецкого чемпионата. Клуб занимает лишь 18 место среди 21-й команды.