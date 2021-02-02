Игрок сборной Украины Бутко будет играть за аутсайдера Турции
Защитник Шахтера Богдан Бутко до конца этого сезона будет выступать в Турции. Эрзурумспор ББ взял в аренду футболиста.
Источник: твиттер Эрзурум ББ
По словам агента футболиста Вадима Шаблия, Богдан Бутко будет играть в аренде в турецком чемпионате до лета 2021 года. Детали контракта игрока не сообщаются.
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Новый вызов для Бутко
Последним клубом защитника был польский Лех, где Бутко не смог завоевать место в стартовом составе, поэтому после первой части сезона вернулся в Шахтер. За поляков игрок сборной Украины провел всего 6 матчей, в которых не запомнился результативными действиями.
Но "горнякам" он оказался тоже не нужен. Главный наставник Луиш Каштру решил не брать игрока на тренировочные сборы в Турцию. Поэтому Богдану пришлось искать клуб. Новая команда украинца является одним из аутсайдеров турецкого чемпионата. Клуб занимает лишь 18 место среди 21-й команды.
- Соглашение футболиста с "горняками" рассчитано до конца июня 2021 года.
- Бутко – воспитанник Шахтера, но за свою карьеру не смог стать стабильным игроком основного состава. Богдан поездил по Украине, играя за различные клубы. В сезоне 2015/2016 судьба его и вообще забросила в Россию, где он сезон выступал в Амкаре. В 2011 году впервые получил вызов в главную команду страны.
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