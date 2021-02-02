Захисник Шахтаря Богдан Бутко до кінця цього сезону виступатиме у Туреччині. Ерзурумспор ББ взяв в оренду футболіста.

Джерело: твіттер Ерзурум ББ

За словами агента футболіста Вадима Шаблія, Богдан Бутко гратиме в оренді у турецькому чемпіонаті до літа 2021 року. Деталі контракту гравця не повідомляються.

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Новий виклик для Бутка

Останнім клубом захисника був польський Лех, де Бутко не зміг вибороти місце у стартовому складі, тому після першої частини сезону повернувся у Шахтар. За поляків гравець збірної України провів лише 6 матчів, у яких не запам'ятався результативними діями.

Але "гірникам" він виявився теж непотрібним. Головний наставник Луїш Каштру вирішив не брати гравця на тренувальні збори у Туреччину. Тому Богдану прийшлось шукати клуб. Нова команда українця є одним із аутсайдерів турецького чемпіонату. Клуб посідає лише 18 місце серед 21-ї команди.