Хозяева поля одержали победу со счетом 4:3. Они выдали безумный камбэк, уступая до 83-й минуты гостям в 2 мяча, пишет 24 Канал.

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Стихия сыграла решающую роль

И без того зрелищный матч получил вишенку на торте на последних секундах встречи. Уже при счете 3:3 футболист сборной США Келлин Акоста забил мяч, который войдет в разнообразные подборки как курьезных, так и красивых голов.

На 99-й минуте полузащитник получил пас от вратаря и выполнил заброс со своей половины поля на партнеров, совершая последнюю попытку вырвать победу. Однако в дело вмешался сильный ветер – по невероятной траектории мяч отнесло в сторону ворот Клуб де Фут Монреаль, и с этим ничего не смог поделать голкипер гостей. Он до последнего пытался спасти ситуацию, но стихия в этот вечер была на стороне хозяев.

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Справка. Этот гол позволил хозяевам одержать первую победу в сезоне после четырех сыгранных туров. На даный момент они занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Гости же потерпели первое поражение и расположились на четвертой строчке.