Игра завершилась со счетом 2:3. Победу гостям принес форвард Миши Батшуаи в конце встречи, пишет 24 Канал.

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Очередной скандал в Турции

Однако после финального свистка произошли позорные события, которые перечеркнули весь позитив от качественной игры в исполнении обеих команд. Футболисты Фенербахче начали эмоционально праздновать важную победу, что не понравилось разъяренным болельщикам Трабзонспора, которые выбежали на поле и начали атаковать игроков гостей.

Видео стычки после матча Трабзонспор – Фенербахче

Массовые беспорядки в матче Трабзонспор – Фенербахче: видео

Однако были футболисты Фенербахче, которые решили не убегать, а ответить агрессорам. В частности, автор победного гола Миши Батшуаи с разворота ударил ногой фаната, который бежал на него.

Смотрите видео удара Батшуаи

Также Осай-Самуэль ударил болельщика кулаком в лицо, после чего добивал его на поле.

Футболист ударил фаната соперника: смотрите видео

В итоге, стычку все же удалось остановить, но игроки гостей теперь рискуют получить длительную дисквалификацию.

Справка. После важной победы Фенербахче остался на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции и продолжает погоню за Галатасараем, от которого отстает на 2 зачетных пункта. Трабзонспор остался на третьей позиции, а дистанция от "канареек" возросла до невероятных 30 очков.