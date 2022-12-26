По информации спортивного журналиста Фабрицио Романо, вингер "оранжевых" Коди Гакпо желает зимой присоединиться к Манчестер Юнайтед. Однако "красные дьяволы" должны определиться со своими финансовыми возможностями.

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Замена Роналду в МЮ

Трансферная стоимость не является неподъемной для Манчестер Юнайтед. Нидерландский ПСВ готов отдать талантливого футболиста за 60 – 65 миллионов евро.

Кстати говоря, эта сумма меньше, чем донецкий Шахтер хочет получить за трансфер Мудрика, которого оценивают минимум как в 100 миллионов.

Сам Коди Гакпо мечтает играть под руководством своего соотечественника Эрика Тен Хага. А Манчестер Юнайтед как раз нужен молодой футболист, который заменит Криштиану Роналду.

Однако "красным дьяволам" нужно определиться со своими расходами, ведь в планах клуба есть покупка других звезд ЧМ-2022. МЮ ведет борьбу за хавбека Аргентины Энцо Фернандеса и главного таланта сборной Англии Джуда Беллингема из дортмундской Борусии.