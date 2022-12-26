За інформацією спортивного журналіста Фабріціо Романо, вінгер "помаранчевих" Коді Гакпо бажає взимку приєднатися до Манчестер Юнайтед. Проте "червоні дияволи" мають визначитися зі своїми фінансовими можливостями.

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Заміна Роналду у МЮ

Трансферна вартість не є непідйомною для Манчестер Юнайтед. Нідерландський ПСВ готовий віддати талановитого футболіста за 60 – 65 мільйонів євро.

До речі, ця сума є меншою, ніж донецький Шахтар хоче отримати за трансфер Мудрика, якого оцінюють мінімум як у 100 мільйонів.

Сам Коді Гакпо мріє грати під керівництвом свого співвітчизника Еріка тен Хага. А Манчестер Юнайтед якраз потрібен молодий футболіст, який замінить Кріштіану Роналду.

Проте "червоним дияволам" потрібно визначитися зі своїми витратами, адже в планах клуба є купівля інших зірок ЧС-2022. МЮ веде боротьбу за хавбека Аргентини Енцо Фернандеса та головного таланта збірної Англії Джуда Беллінгема з дортмундської Борусії.