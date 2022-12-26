За інформацією спортивного журналіста Фабріціо Романо, вінгер "помаранчевих" Коді Гакпо бажає взимку приєднатися до Манчестер Юнайтед. Проте "червоні дияволи" мають визначитися зі своїми фінансовими можливостями.
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Заміна Роналду у МЮ
Трансферна вартість не є непідйомною для Манчестер Юнайтед. Нідерландський ПСВ готовий віддати талановитого футболіста за 60 – 65 мільйонів євро.
Сам Коді Гакпо мріє грати під керівництвом свого співвітчизника Еріка тен Хага. А Манчестер Юнайтед якраз потрібен молодий футболіст, який замінить Кріштіану Роналду.
Проте "червоним дияволам" потрібно визначитися зі своїми витратами, адже в планах клуба є купівля інших зірок ЧС-2022. МЮ веде боротьбу за хавбека Аргентини Енцо Фернандеса та головного таланта збірної Англії Джуда Беллінгема з дортмундської Борусії.
- У поточному сезоні Гакпо зіграв за ПСВ 24 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 17 асистів. Вражаюча статистика вінгера!
- На чемпіонаті світу в Катарі 23-річний футболіст забив 3 голи у 5 поєдинках.
- Transfermarkt оцінює гравця в 60 мільйонів євро.