Лучший молодой игрок чемпионата мира 2022 Энцо Фернандес, скорее всего, встретит новый год в новой команде. За трансфер невероятно талантливого полузащитника идет настоящая борьба между топ-клубами АПЛ.
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Цель номер один для грандов АПЛ
Португальская Бенфика, которой принадлежат права на 21-летнего хавбека, отклонила предложение Ливерпуля. 100 миллионов евро им оказалось недостаточно за чемпиона мира.
Воспользоваться ситуацией решил Манчестер Юнайтед, предложивший 120 миллионов евро за лидера сборной Аргентины. И это при том, что "красные дьяволы" не отказались от желания приобрести главного таланта сборной Англии Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии.
Что известно об Энцо Ферандесе
- Аргентинский бриллиант имеет контракт с Бенфикой до июля 2027 года.
- В состав "орлов" Фернандес присоединился летом 2022 года. За его трансфер боссы Бенфики заплатили Риверу Плейту 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек сыграл за португальский клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
- На чемпионате мира 2022 универсальный полузащитник стал настоящим открытием. На счету Фернандеса гол и ассист в группе, а также надежная игра в опорной зоне в плей-офф.
- По итогу чемпионата мира Энцо Фернандес получил награду лучшего молодого игрока Мундиаля.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн. евро.