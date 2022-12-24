Лучший молодой игрок чемпионата мира 2022 Энцо Фернандес, скорее всего, встретит новый год в новой команде. За трансфер невероятно талантливого полузащитника идет настоящая борьба между топ-клубами АПЛ.

Достойно внимания Топ-клубы уже готовят миллионы: 7 игроков, разорвавших трансферный рынок после ЧМ-2022

Цель номер один для грандов АПЛ

Португальская Бенфика, которой принадлежат права на 21-летнего хавбека, отклонила предложение Ливерпуля. 100 миллионов евро им оказалось недостаточно за чемпиона мира.

Воспользоваться ситуацией решил Манчестер Юнайтед, предложивший 120 миллионов евро за лидера сборной Аргентины. И это при том, что "красные дьяволы" не отказались от желания приобрести главного таланта сборной Англии Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии.

Что известно об Энцо Ферандесе