"Фурия Роха" одержала победу со счетом 2:1. Кроме командного успеха, этот матч на личном уровне стал особенным для ее ветерана Хесуса Наваса.

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Выдающееся достижение

Правый защитник Севильи вышел в основном составе сборной Испании и провел на поле 58 минут. Это позволило установить ему исторический рекорд.

Он сыграл в возрасте 38 лет и 231 дня. Испанец стал самым возрастным полевым игроком, который принимал участие в полуфинале крупного турнира – чемпионата Европы или мундиаля.

Хесус Навас опередил Фрица Вальтера и Гуннара Грена, которым было по 37 лет и 236 дней, когда они играли друг против друга в полуфинале ЧМ-1958 Швеция – ФРГ (3:1).

Отметим, что новый рекордсмен – единственный игрок в нынешнем составе "Фурии Рохи", который триумфовал со сборной Испании на чемпионате мира-2010 и Евро-2012.

Интересно. Также ряд рекордов в матче против Франции установил юный Ламин Ямал. В частности, он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

Напомним, что финал Евро-2024 состоится 14 июля. В 22:00 "Фурия Роха" сыграет с победителем пары Нидерланды – Англия.