"Фурия Роха" одержала победу со счетом 2:1. Кроме командного успеха, этот матч на личном уровне стал особенным для ее ветерана Хесуса Наваса.
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Выдающееся достижение
Правый защитник Севильи вышел в основном составе сборной Испании и провел на поле 58 минут. Это позволило установить ему исторический рекорд.
Он сыграл в возрасте 38 лет и 231 дня. Испанец стал самым возрастным полевым игроком, который принимал участие в полуфинале крупного турнира – чемпионата Европы или мундиаля.
Хесус Навас опередил Фрица Вальтера и Гуннара Грена, которым было по 37 лет и 236 дней, когда они играли друг против друга в полуфинале ЧМ-1958 Швеция – ФРГ (3:1).
Отметим, что новый рекордсмен – единственный игрок в нынешнем составе "Фурии Рохи", который триумфовал со сборной Испании на чемпионате мира-2010 и Евро-2012.
Напомним, что финал Евро-2024 состоится 14 июля. В 22:00 "Фурия Роха" сыграет с победителем пары Нидерланды – Англия.