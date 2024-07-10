"Фурія Роха" здобула перемогу з рахунком 2:1. Окрім командного успіху, цей матч на особистому рівні став особливим для її ветерана Хесуса Наваса.

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Видатне досягнення

Правий захисник Севільї вийшов в основному складі збірної Іспанії та провів на полі 58 хвилин. Це дозволило встановити йому історичний рекорд.

Він зіграв у віці 38 років і 231 дня. Іспанець став найстаршим польовим гравцем, який брав участь у півфіналі великого турніру – чемпіонату Європи або мундіалю.

Хесус Навас випередив Фріца Вальтера та Гуннара Грена, яким було по 37 років і 236 днів, коли вони грали один проти одного у півфіналі ЧС-1958 Швеція – ФРН (3:1).

Зазначимо, що новий рекордсмен – єдиний гравець у нинішньому складі "Фурії Рохи", який тріумфував зі збірною Іспанії на чемпіонаті світу-2010 та Євро-2012.

Цікаво. Також низку рекордів у матчі проти Франції встановив юний Ламін Ямал. Зокрема, він став наймолодшим автором гола в історії чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, що фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня. О 22:00 "Фурія Роха" зіграє з переможцем пари Нідерланди – Англія.