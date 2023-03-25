На поединок между сборными Англии и Украины фанаты подготовили настоящий перформанс. Болельщики отдадут должное Великобритании, которая поддерживает Украину во время войны, а также почтит славных воинов, защищающих наше государство.

Достойно внимания Шансы есть, даже если их нет: сможет ли Украина взять очки в матче с Англией

Красота и трибуны

На матч, который состоится в рамках отбора к Евро-2024, запланирован настоящий аншлаг. Встреча состоится на центральном стадионе Англии "Уэмбли", который смело может вместить более 90 тысяч любителей футбола. К тому же все билеты на матч были проданы еще в конце прошлого года. На встрече присутствует сразу 4200 украинских болельщиков, которые и примут участие в перфомансе.

Украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко в рамках благодарности от Украины и украинцев за поддержку во время войны создал плакат с изображением короля Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза ІІІ. Перед игрой украинцы развернут баннер на "сине-желтом" секторе, а на 24-й минуте матча споют песню и запустят в небо бумажные самолетики.

Песня, которую исполнят фанаты, это переработанный хит британских болельщиков о 10 German bombers in the air. Текст был изменен и интерпретирован от настоящего, поэтому песню споют о славных воинах, уничтожающих "рашен бомберс".

Мы с Николаем Васильковым напечатали 1000 таких самолетиков, плюс наклейки с королем и уже передали в Лондон одному из кураторов акции в Великобритании Михаил Яцишин. Украинцы из Туманного Альбиона присоединились и сделали баннер. Таким образом, мы хотим поблагодарить британцев за поддержку, и попросить еще больше самолетов для Украины. Жаль, что большинство наших активных фанатов сейчас либо на фронте, либо волонтерят в Украине, но, надеюсь, тысячи украинцев, которые придут на "Уэмбли", смогут самоорганизоваться и провести эту акцию достойно,

– рассказал журналист Леонид Веселков.

Напомним, что матч между Англией и Украиной состоится 26 марта в 19:00. Сборная трех львов свой первый матч квалификации к Евро-2024 уже успешно провела, одолев сборную Италии (1:2). В параллельном матче группы Северная Македония оказалась сильнее Мальты (2:1).