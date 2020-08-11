Игрок ПС "Полтавы" забил гол в стиле легендарного Пеле: видео
Игроку СК "Полтавы" удалось нанести точный удар через себя. Такому голу позавидовали бы лучшие звезды мирового футбола.
В матче любительского футбола Полтавской области СК "Полтава" сыграла с "Миргородом", пишет 24 канал.
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Невероятная бисиклета
Защитник неудачно выбил головой из собственной штрафной площадки. Мяч подхватил игрок "Полтавы" и ударом через себя нанес не слишком мощный выстрел, но голкипер не сумел спасти собственные владения.
Такие удары бисиклетой в падении считаются одними из самых красивых в футболе.
Супергол игрока СК "Полтавы" смотрите видео:
Судьба "Полтавы"
- Клуб из Полтавы был создан в 2007 году. До этого команда выступала во Второй лиге Украины.
- Она даже могла подняться в классе, но в решающем матче уступила "Арсеналу" (Белая Церковь).
- В сезоне 2009/10 клуб занял третье место.
- В сезоне 2011/12 клуб занял первое место в группе Б и впервые в своей истории вышел в Первую лигу. Сразу после этого клуб заявил во Вторую лигу дублирующую команду под названием "Полтава-2", представлявшую Карловку.
- В июне 2018 года на официальном сайте клуба было объявлено о роспуске команды из-за неприемлемых требований.
- Теперь команда выступает на любительском уровне в Полтавской области.