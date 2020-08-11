Игроку СК "Полтавы" удалось нанести точный удар через себя. Такому голу позавидовали бы лучшие звезды мирового футбола.

В матче любительского футбола Полтавской области СК "Полтава" сыграла с "Миргородом", пишет 24 канал.

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Невероятная бисиклета

Защитник неудачно выбил головой из собственной штрафной площадки. Мяч подхватил игрок "Полтавы" и ударом через себя нанес не слишком мощный выстрел, но голкипер не сумел спасти собственные владения.

Такие удары бисиклетой в падении считаются одними из самых красивых в футболе.

Супергол игрока СК "Полтавы" смотрите видео:

Судьба "Полтавы"