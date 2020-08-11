Гравцю СК "Полтави" вдалось завдати точного удару через себе. Такому голу позаздрили б найкращі зірки світового футболу.

У матчі аматорського футболу Полтавської області СК "Полтава" зіграла з "Миргородом", пише 24 канал.

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Неймовірна бісіклета

Захисник невдало вибив головою з власного штрафного майданчика. М'яч підхопив гравець "Полтави" та ударом через себе завдав не надто потужного пострілу, але голкіпер не зумів врятувати власні володіння.

Такі удари бісіклетою вважаються одними з найкрасивіших у футболі.

Супергол гравця СК "Полтави" дивіться відео:

Доля "Полтави"