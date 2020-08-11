Гравець ПС "Полтави" забив гол у стилі легендарного Марко ван Бастена: відео
Гравцю СК "Полтави" вдалось завдати точного удару через себе. Такому голу позаздрили б найкращі зірки світового футболу.
У матчі аматорського футболу Полтавської області СК "Полтава" зіграла з "Миргородом", пише 24 канал.
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Неймовірна бісіклета
Захисник невдало вибив головою з власного штрафного майданчика. М'яч підхопив гравець "Полтави" та ударом через себе завдав не надто потужного пострілу, але голкіпер не зумів врятувати власні володіння.
Такі удари бісіклетою вважаються одними з найкрасивіших у футболі.
Супергол гравця СК "Полтави" дивіться відео:
Доля "Полтави"
- Клуб із Полтави був створений у 2007 році. До цього команда виступала у Другій лізі України.
- Вона навіть мала змогу піднятись у класі, але у вирішальному матчі поступилась "Арсеналу" (Біла Церква).
- У сезоні 2009/10 клуб зайняв третє місце.
- У сезоні 2011/12 клуб посів перше місце в групі Б і вперше в своїй історії вийшов до Першої ліги. Відразу після цього клуб заявив у Другу лігу дублювальну команду під назвою "Полтава-2", що представляла Карлівку.
- У червні 2018 року на офіційному сайті клубу було оголошено про розпуск команди через неприйнятні вимоги.
- Тепер команда виступає на аматорському рівні у Полтавській області.