Полузащитник донецкого Олимпика Максим Тейшейра дал обещание покрасить волосы в розовый цвет. Произойдет это в том случае, если он забьет гол в ворота Львова в следующем матче УПЛ.

Обещание покрасить волосы в розовый цвет Тейшейра дал ше в июне 2020 года. Тогда он заявил, что сделает это, если ему до конца сезона удастся забить пять голов.

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После этого интервью он оформил дубль. И именно в ворота Львова. Но больше голов в чемпионате ему забить не удалось.

Перед следующим матчем против Львова уже в этом сезоне Тейшейра в комментарии клубной пресс-службе дал новое обещание покрасить волосы в розовый цвет. Однако на этот раз – если не забьет гол Львову. Это будет последний матч в 2020 году для Олимпика.

"Не забью Львову – обещаю, что выполню это задание. Я даже знаю, где взять краску для этого в Париже! Поэтому, если мне не удастся поразить ворота соперника – вернусь из Парижа с розовыми волосами", – пообещал Тейшейра.

Матч Олимпик – Львов состоится в пятницу, 11 декабря. Для обеих команд это будет последний матч в 2020 году. После этого игроки отправятся на отдых.