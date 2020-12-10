Півзахисник донецького Олімпіка Максім Тейшейра дав обіцянку пофарбувати волосся у рожевий колір. Станеться це у тому випадку, якщо він заб'є гол у ворота Львова у наступному матчі УПЛ.

Обіцянку пофарбувати волосся у рожевий колір Тейшейра дав ше у червні 2020 року. Тоді він заявив, що зробить це, якщо йому до кінця сезону вдасться забити п'ять голів.

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Після цього інтерв'ю він оформив дубль. І саме у ворота Львова. Але більше голів у чемпіонаті йому забити не вдалося.

Перед наступним матчем проти Львова вже у цьому сезоні Тейшейра у коментарі клубній пресслужбі дав нову обіцянку пофарбувати волосся у рожевий колір. Однак цього разу – якщо не заб'є гол Львову. Це буде останній матч у 2020 році для Олімпіка.

"Не заб'ю Львову – обіцяю, що виконаю це завдання. Я навіть знаю, де взяти фарбу для цього в Парижі! Тому, якщо мені не вдасться вразити ворота суперника – повернуся з Парижа з рожевим волоссям", – пообіцяв Тейшейра.

Матч Олімпік – Львів відбудеться у п'ятницю, 11 грудня. Для обох команд це буде останній матч у 2020 році. Після цього гравці відправляться на відпочинок.