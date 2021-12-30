Рубио досрочно завершил сезон

Баскетболист поскользнулся во время матча и получил серьезное повреждение. У него диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена.

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С таким повреждением спортсмен не сможет продолжить соревноваться в этом сезоне.

В сезоне-2021/2022 Рубио набирает 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора за 28,5 минуты в среднем.

Его связка с Дариусом Гарлендом считается лучшей в НБА из всех, кто провел вместе более 500 минут: их эффективность составляет + 16,1 очков.

Видео неприятного момента

Кстати. Команда Рубио потерпела поражение в противостоянии с Новым Орлеаном. Матч закончился со счетом 104:108.