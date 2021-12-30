Рубіо достроково завершив сезон

Баскетболіст послизнувся під час матчу та отримав серйозне пошкодження. У нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

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З таким пошкодженням спортсмен не зможе продовжити змагатися у цьому сезоні.

У сезоні-2021/2022 Рубіо набирає 13,1 очка, 6,6 передачі та 4,1 підбирання за 28,5 хвилини в середньому.

Його зв'язка з Даріусом Гарлендом вважається найкращою в НБА з усіх, хто провів разом понад 500 хвилин: їхня ефективність становить + 16,1 очок.

Відео неприємного моменту

До речі. Команда Рубіо зазнала поразки у протистоянні з Новим Орлеаном. Матч закінчився з рахунком 104:108.