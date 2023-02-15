"Этим извергам не место в мире": форвард Миная прокомментировал драку с россиянами

Драка в Турции между игроками Миная и российского Шинника стало событием, всколыхнувшим все футбольное сообщество. Футболисты украинской команды поставили на место наглецов из государства 404.

Одним из главных героев драки с россиянами стал форвард Миная Даниил Колесник. В интервью футболист рассказал всю хронологию событий.

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Иди, я тебе разъясню на твоем языке

Конфликт возник из-за наглого поведения нетрезвого игрока Шинника, нагрубившего уборщице.

"Двое, так скажем, ху**осов, по-другому назвать нельзя, зашли в женский туалет. Один был игрок, а другой – не знаю тренер или помощник тренера. Мы это увидели, я пошел за ним туда. Захожу , а там была работница отеля.

Она полагала, что это игрок нашей команды. Попросила его убрать, после чего я ответил, что это не наш футболист. Мы вышли, а он говорит: "Иди убери там, я нарыгал". Она начинает на английском объяснять, а он ей: "Я тебя не понимаю, скажи на нормальном языке – на русском". Это меня очень "схватило". Позвал его: "Иди, я тебе разъясню на твоем языке", – сказал Колесник.

Колесник: Они не должны выезжать за пределы своей пид***сии

После этого пьяный россиянин не успокоился и позвал своих одноклубников на помощь. Футболистам Миная пришлось показать, что они казацкого рода.

"Так получилось, что пару ударчиков он получил. Развернулся и скрылся. После чего спустилось 5-6 человек их команды, начались те качели. Охрана отеля сдерживала, набежало много секьюритов. Забрали этого парня, он там еще "скакал".

Сели в лифт и начали к нам: "Все, ребята, идите на**, мы отдыхаем, вы отдыхаете". А этот пьяный начал нецензурные слова говорить, "дебили" там, туда-сюда. Лифт закрылся, наша команда спустилась, и мы побежали по лестнице на третий этаж. Там уже полкоманды их, наши прибежали. И началось.

Пацаны из Миная сразу все были в коридоре. Были настроены проучить этих галимых уе***ов. Это накипело. Глядя на новости, как там наши защитники страдают… Считаю, что каждый человек с российским паспортом должен страдать. Поэтому ни у кого не было раздумий уладить конфликт.

Этим извергам не место в мире. Футболисты, не футболисты – они не должны выезжать за пределы своей пид***сии. Пусть там сидят", – рассказал форвард Миная.

Видео комментария Данила Колесника