Ночью на 28 октября в Харькове произошло масштабное ДТП с участием игрока "Металлиста 1925" Дмитрия Кравченко. Уровень алкоголя в крови футболиста в 9 раз превышал допустимую норму.

Игрок в нетрезвом состоянии сел за руль и совершил ДТП с участие своей и еще четырех машин. После аварии показатель алкоголя в крови Кравченко проверили с помощью алкотестера, который показал 1,85 промилле. Видео выложил Telegram-канал "Автомобильный Харьков| СТО Харьков".

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В видео видно, как 25-летний футболист "Металлиста 1925" под контролем правоохранителей дышит в алкотестер. Результат 1,85 промилле означает, что уровень алкоголь в крови превышает в 9 раз допустимую норму, которая составляет 1,02 промилле. Ролик быстро разлетелся по интернету.

Сам Дмитрий категорически отрицает результат, который показал алкотестер.

В этом сезоне Дмитрий Кравченко сыграл за "Металлист 1925" в шести матчах и один раз огорчил голкипера соперника. В свое время футболист подавал большие надежды в украинском футболе и мог пополнить состав лидеров в УПЛ.