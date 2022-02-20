Невероятной красоты гол
Первый гол в матче пришлось ждать вплоть до начала второго тайма. Игрок Норвича Рашица размочил нули на табло, сообщает 24 канал.
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На 64-й минуте Мане сравнял цифры на табло. Цимикас головой вскинул на Садио, который ударом через себя расстрелял ворота соперника. Очень красивый гол удалось забить одной из звезд Ливерпуля.
Следует выделить в матче второй мяч от хозяев. Ассист в этом взятии ворот взял голкипер Ливерпуля Беккер Алиссон, отметившийся ассистом из собственных ворот на Салаха.
Ливерпуль праздновал убедительную победу над Норвичем со счетом 3:1.
- Команда Юргена Клоппа, которая идет второй, сократила отставание от лидера чемпионата АПЛ Манчестер Сити. Теперь разница между клубами составляет 6 баллов.
- "Горожане" потеряли очки в домашней игре против Тоттенхэма (2:3).
Видеообзор матча Ливерпуль – Норвич (гол Мане с 1:49)