Невероятной красоты гол

Первый гол в матче пришлось ждать вплоть до начала второго тайма. Игрок Норвича Рашица размочил нули на табло, сообщает 24 канал.

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На 64-й минуте Мане сравнял цифры на табло. Цимикас головой вскинул на Садио, который ударом через себя расстрелял ворота соперника. Очень красивый гол удалось забить одной из звезд Ливерпуля.

Интересно. В сезоне-2021/2022 Садио Мане забил 11 голов в 29 сыгранных матчах во всех турнирах. Также в его активе одна результативная передача.

Следует выделить в матче второй мяч от хозяев. Ассист в этом взятии ворот взял голкипер Ливерпуля Беккер Алиссон, отметившийся ассистом из собственных ворот на Салаха.

Ливерпуль праздновал убедительную победу над Норвичем со счетом 3:1.

Команда Юргена Клоппа, которая идет второй, сократила отставание от лидера чемпионата АПЛ Манчестер Сити. Теперь разница между клубами составляет 6 баллов.

"Горожане" потеряли очки в домашней игре против Тоттенхэма (2:3).

Видеообзор матча Ливерпуль – Норвич (гол Мане с 1:49)