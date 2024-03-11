Лейкерс на своей площадке принимал Миннесоту. Хозяева одержали победу со счетом 120:109, благодаря рывку в последней четверти, пишет 24 Канал.

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Выдающаяся результативность

Главным героем матча стал форвард Лейкерс Энтони Дэвис. Он устроил фантастический по результативности перформанс.

Американец в свой 31-й день рождения стал первым баскетболистом в истории НБА, который набрал 25+ очков (27), 25+ подборов (25), 5+ передач (5) и 5+ (7) перехватов в одном поединке.

Кроме этого Дэвис сделал также 3 блок-шота. Всего баскетболист провел на площадке 39 минут 17 секунд.

Историческое индивидуальное выступление Энтони Дэвиса: смотрите видео

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Энтони Дэвис провел 62 матча, в среднем набирая 24.8 очка, 12.5 подбора и 3.7 передачи.

Справка. На даный момент Лейкерс занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, которое позволяет принять участие в матчах плей-ин. Следующий поединок клуб из Лос-Анджелеса проведет 14 марта против Сакраменто, за который выступает Алексей Лень. Начало встречи в 4:00.