Как игрок Колумбии бешеным ударом "ножницами" через себя забил Бразилии: видео

Сборная Бразилии 24 июня сыграла против Колумбии в рамках 4 тура группового раунда Копа Америка. Колумбийцы уступили сопернику, но их гол не оставил равнодушным никого.

Невероятный удар Колумбии

Бразилия вышла на футбольное поле в статусе фаворита противостояния. Однако уже на 12-й минуте первого тайма бразильский голкипер вынимал мяч из сетки собственных владений.

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Колумбийцы открыли счет усилиями форварда Луиса Диаса. Нападающий откликнулся на передачу с фланга и ударом "ножницами" через себя мощно поразил ворота соперника. Вратарь в этом эпизоде ​​просто не имел никаких шансов спасти свои владения.

Для 24-летнего Диаса этот гол стал третьим в футболке национальной команды. В его активе 20 поединков за сборную Колумбии.

Но этот невероятный выстрел не позволил колумбийцам праздновать победу. Хозяева не только сравняли счет в игре благодаря голу Фирмино, но и в компенсированное арбитром время вырвали победу со счетом 2:1. Победный гол сборной Бразилии забил Каземиро.

После матча Бразилия продолжает единолично возглавлять группу В, в ее активе 9 очков. Колумбийцы с 4 пунктами идут вторыми.

В квалификации чемпионата мира Бразилия и Колумбия снова встретятся на футбольном поле. Матч состоится 11 ноября 2021 года.

Видео гола Диаса