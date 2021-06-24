Неймовірний удар Колумбії

Бразилія вийшла на футбольне поле у статусі фаворита протистояння. Однак вже на 12-й хвилині першого тайму бразильський голкіпер виймав м'яч із сітки власних володінь.

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Колумбійці відкрили рахунок зусиллями форварда Луїса Діаса. Нападник відгукнувся на передачу з флангу та ударом "ножицями" через себе потужно вразив ворота суперника. Воротар у цьому епізоді просто не мав жодних шансів врятувати свої володіння.

Для 24-річного Діаса цей гол став третім у футболці національної команди. У його активі 20 поєдинків за збірну Колумбії.

Але цей неймовірний постріл не дозволив колумбійцям святкувати звитягу. Господарі не лише зрівняли рахунок у грі завдяки голу Роберто Фірміно, а й у компенсований арбітром час вирвали перемогу з рахунком 2:1. Переможний гол збірної Бразилії забив Каземіро.

Після матчу Бразилія продовжує одноосібно очолювати групу В, у її активі 9 очок. Колумбійці із 4 пунктами йдуть другими.

У кваліфікації чемпіонату світу Бразилія та Колумбія знову зустрінуться на футбольному полі. Матч відбудеться 11 листопада 2021 року.

Відео голу Діаса