Весной и летом большинство иностранных игроков УПЛ покинули украинские клубы из-за войны, которую на нашей территории развязала Россия. Помогла им в этом ФИФА, позволившая легионерам в одностороннем порядке приостанавливать соглашения с клубами УПЛ.

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Одним из таких игроков был бразильский нападающий Колоса Ренан Оливейра. 25-летний футболист еще в марте перешел в литовский Жальгирис на правах аренды.

Летом Ренан остался в Литве, а теперь подыскал новую команду. С 2023 года Оливейра продолжит выступления в боснийском клубе Сараево. Детали сделки неизвестны.

Интересно знать. После 18 туров в чемпионате Боснии и Герцеговины ФК Сараево идет на пятом месте. Расстояние от лидера турнира Зрински составляет 14 баллов.

Путь Ренана в УПЛ

Отметим, что форвард перебрался в УПЛ еще в 2019 году. Его первым украинским клубом был ФК Львов, где за два сезона он провел 43 матча, забив 11 голов и 6 ассистов.

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В сентябре 2021 года он перебрался в Колос, где успел отыграть всего полсезона (1+1 в 13 играх). Но лучше он раскрылся именно в Жальгирисе, с которым стал чемпионом Литвы-2022 и лучшим бомбардиром турнира (16 голов).