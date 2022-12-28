1 декабря Черноморец победил Кривбасс со счетом 2:0. Первый гол в поединке забил Никита Драч, у которого был перебор желтых карточек. Поэтому юный игрок не имел права сыграть в этом поединке.

Достойно внимания На один турнир меньше: Кубок Украины не будет разыгран второй год подряд

Справедливое решение

КГК УАФ, руководствуясь статьями 36, 41, 75 Дисциплинарных правил УАФ, принял решение аннулировать исход матча. Черноморцу U-19 засчитали техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче отстраненного футболиста, Кривбасс U-19 же заслуженно получил три зачетных балла в свою копилку. Таким образом, юношеская команда из Кривого Рога поднялась на седьмую строчку чемпионата Украины, а одесситы опустились на четырнадцатое место.

Напомним, что только победитель чемпионата Украины U-19 попадает в юношескую Лигу чемпионов. Другой путь – квалифакция основной команды в ЛЧ, тогда к соревнованиям подтягивают и юниорский коллектив. Лидером чемпионата Украины U-19 является львовское движение, которое опережает Динамо Киев на два балла и имеет еще матч в запасе.

