Летом большинство иностранных игроков УПЛ покинули украинские клубы из-за войны, которую на нашей территории развязала Россия. Помогла им в этом ФИФА, позволившая легионерам в одностороннем порядке приостанавливать соглашения с клубами УПЛ.

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Впрочем, некоторые вернулись, например хавбек Кристиан Фагундес. В 2021 году бразилец перебрался в Зорю из клуба Бразил ди Пелотас и в прошлом сезоне отличился голом и двумя ассистами за луганчан.

В апреле этого года Кристиан вернулся на Родину. Но уже в июле вингер снова начал тренировки в Заре, став единственным легионером клуба, не побоявшимся продолжить карьеру в Украине.

Однако уже в декабре Фагундес покинул луганский клуб и перебрался в команду Младост ГАТ. Об этом сербы сообщили на своем официальном аккаунте в инстаграме.

Интересный факт. Младост ГАТ является одним из аутсайдеров чемпионата Сербии. Команда идет на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе 13 очков после 19-ти матчей.

Условия перехода неизвестны, но вполне возможно, что Кристиан применил правило ФИФА и оставил Зорю в одностороннем порядке. В этом сезоне Фагундес отыграл 8 матчей, отличившись тремя ассистами.

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Интересно, что бразилец не играл за луганчан с 9 октября. Наставник команды Патрик ван Леувен сообщил, что Кристиан устроил демарш из-за обострения войны и массированных атак россиян на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.