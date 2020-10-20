Защитник "Эвертона" Люка Динь решил помочь команде в матче против "Ливерпуля" довольно необычным способом. Футболист решил вынуть карточку из кармана арбитра, чтобы он не смог изъять его партнера по команде за грубое нарушение правил.

Матч 5-го тура АПЛ "Эвертон" – "Ливерпуль" запомнился курьезным моментом с участием защитника хозяев. Динь хотел стать настоящим спасителем для своей команды и украсть красную карточку у главного арбитра встречи, пишет 24 канал.

Стоит прочитать: Курьез дня: футболисты из Испании получили травмы во время съемок рекламы для Ла Лиги

Курьезная кража

В конце поединка при счете 2:2 игрок хозяев Ришарлисон ушел в грубый подкат против Тьяго Алькантари. Нарушение оказалось настолько грубым, что главный арбитр Майкл Оливер без колебаний потянулся рукой к карману с красной карточкой.

Защитник "Эвертона" решил прийти на помощь своему партнеру по команде. Пока игроки отворачивали бдительность судьи разговорами Люка попытался стащить карточку из кармана арбитра, но не успел. Ришарлисон все-таки увидел перед собой "красный свет" от Оливера.

Фото этого эпизода выложил в своем Instagram-аккаунте Люка Динь. Матч завершился боевой ничьей – 2:2.