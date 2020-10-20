Захисник "Евертона" Люка Динь вирішив допомогти команді у матчі проти "Ліверпуля" у досить незвичний спосіб. Футболіст вирішив вийняти картку з кишені арбітра, щоб він не зміг вилучити його партнера по команді за грубе порушення правил.

Матч 5-го туру АПЛ "Евертон" – "Ліверпуль" запам'ятався курйозним моментом за участю захисника господарів. Динь хотів стати справжнім рятівником для своєї команди та поцупити червону картку у головного арбітра зустрічі, пише 24 канал.

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Курйозна крадіжка

Наприкінці поєдинку за рахунку 2:2 гравець господарів Рішарлісон пішов у грубий підкат проти Тьяго Алькантари. Порушення виявилось настільки грубим, що головний арбітр Майкл Олівер без вагань потягнувся рукою до кишені з червоною карткою.

Захисник "Евертона" вирішив прийти на допомогу своєму партнеру по команді. Поки гравці відвертали пильність судді розмовами Люка спробував поцупити картку з кишені арбітра, але не встиг. Рішарлісон таки побачив перед собою "червоне світло" від Олівера.

Світлину цього епізоду виклав у своєму Instagram-акаунті Люка Динь. Матч завершився бойовою нічиєю – 2:2.