Нападник польської Ягеллонії Хесус Імас показав у штрафному майданчику суперника неймовірну техніку, яка ще й змінила результат на табло. Такому результативному удару позаздрять провідні зірки футболу.

30-річний форвард Ягеллонії Хесус Імас відзначився голом у матчі проти Ракува. Хоча його команда прикро поступилась 3:2, але удар нападника буде одним із претендентів на найкращий гол року, пише 24 канал.

Варто побачити Гол Харатіна приніс перемогу Ференцварошу та лідерство в Угорщині: відео

Фантастичний гол

Він може стати головним кандидатом на приз ФІФА імені Ференца Пушкаша за найкращий гол року. Який вручать вже наступного 2021-го року.

Імас технічно обробив м'яч, перекинувши через голову суперника та з розвороту завдав точного удару у ворота Ракува. Цей гол став останнім у зустрічі, встановивши рахунок матчу – 3:2 на користь Ракува.

Хто такий Хесус Імас? 30-річний іспанський форвард, який не виступав за національну збірну та відомі клуби у Ла Лізі. З найбільш відомих – Кадіс. Перейшовши у Польщу значно покращив свою гру та став стабільним гравцем основного складу. У польському чемпіонаті виступав за Віслу, а у 2019 році перейшов у Ягеллонію.