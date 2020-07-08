Игрок "Ингульца" Бартулович рассказал о круглых премиальных за победу над грандами УПЛ
Хорватский экс-полузащитник "Днепра" Младен Бартулович рассказал о том, какие были премиальные за время выступлений в "Кривбассе" и киевском "Арсенале". Суммы были немалые.
Об этом футболист рассказал в интервью для Sport.ua. Игрок перволигового "Ингульца" опроверг то, что в "Кривбассе" и "Арсенале" были двойные премиальные за победы над "Днепром".
Читайте также: Ни сзади, ни спереди: Маркевич уничтожил "Динамо" позорным сравнением
Премии за победу
По его словам, самые большие премиальные в карьере были, когда он выступал за "Кривбасс" и "Арсенал". Тогда за победу над грандом украинского чемпионата предлагали 50 тысяч долларов на одного игрока.
Бартулович отметил, что положительные результаты с такими командами удавалось завершать не так часто.
За ничейные результаты команда получала меньшие средства.
- Профессиональные выступления начал в сезоне 2004/05 за команду "Хайдук", в составе которой в том же сезоне завоевал золотые награды чемпионата Хорватии. Уже в конце следующего сезона летом 2006 года перешел в днепровский "Днепра".
- Бартулович успел поиграть в нескольких клубах Украины ("Днепр", "Кривбасс", "Арсенал", "Карпаты", "Ворскла", "Волынь"). Сейчас игрок выступает за "Ингулец".
- В сезоне 2009/10 в составе "Кривбасса" стал одним из лучших бомбардиров клуба по результатам сезона.