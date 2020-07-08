Хорватський експівзахисник "Дніпра" Младен Бартуловіч розповів про те, які були преміальні за часів виступів у "Кривбасі" та київському "Арсеналі". Суми були чималі.

Про це футболіст розповів у інтерв'ю для Sport.ua. Гравець першолігового "Інгульця" спростував те, що у "Кривбасі" та "Арсеналі" були подвійні преміальні за перемоги над "Дніпром".

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Премії за перемогу

За його словами, найбільші преміальні у кар'єрі були, коли він виступав за "Кривбас" та "Арсенал". Тоді за перемогу над грандом українського чемпіонату пропонували 50 тисяч доларів на одного гравця.

Бартуловіч зазначив, що позитивні результати з такими командами вдавалось завершувати не так часто.

За нічийні результати команда отримувала менші кошти.