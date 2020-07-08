Гравець "Інгульця" Бартуловіч розповів про круглі преміальні за перемогу над грандами УПЛ
Хорватський експівзахисник "Дніпра" Младен Бартуловіч розповів про те, які були преміальні за часів виступів у "Кривбасі" та київському "Арсеналі". Суми були чималі.
Про це футболіст розповів у інтерв'ю для Sport.ua. Гравець першолігового "Інгульця" спростував те, що у "Кривбасі" та "Арсеналі" були подвійні преміальні за перемоги над "Дніпром".
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Премії за перемогу
За його словами, найбільші преміальні у кар'єрі були, коли він виступав за "Кривбас" та "Арсенал". Тоді за перемогу над грандом українського чемпіонату пропонували 50 тисяч доларів на одного гравця.
Бартуловіч зазначив, що позитивні результати з такими командами вдавалось завершувати не так часто.
За нічийні результати команда отримувала менші кошти.
- Професіональні виступи розпочав у сезоні 2004/05 за команду "Хайдук", у складі якої того ж сезону виборов золоті нагороди чемпіонату Хорватії. Уже наприкінці наступного сезону влітку 2006 року перейшов до дніпровського "Дніпра".
- Бартуловіч встиг пограти у декількох клубах України ("Дніпро", "Кривбас", "Арсенал", "Карпати", "Ворскла", "Волинь"). Зараз гравець виступає за "Інгулець".
- У сезоні 2009/10 у складі "Кривбасу" став одним із найкращих бомбардирів клубу за результатами сезону.