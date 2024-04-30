Победителя Лиги Европы избили в ночном клубе: у чемпиона Германии серьезные переломы лица
Источник:ФК Герта
Футболист немецкой Герты и сборной Марокко Аймен Баркок попал в неприятную ситуацию. Во время отдыха 25-летний игрок стал "жертвой" неизвестных нападающих.
Атакующий полузащитник Герты решил провести свободное время в одном из ночных клубов Берлина. Во время отдыха на Аймена Баркока было совершено нападение.
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Что известно о нападении на футболиста
Инцидент произошел в ночь с 7-го на 28-е апреля. В результате нападения футболист получил серьезные травмы. У игрока Герты диагностировано несколько переломов лица – скулы и носа. Футболиста сборной Марокко госпитализировали в больницу, где он находится до сих пор.
Баркок перенес хирургическое вмешательство.
В немецком клубе были шокированы инцидентом со своим футболистом.
Вчера мы с ужасом узнали, что Аймен подвергся физическому нападению в берлинском пабе вечером субботы. Он был госпитализирован с травмами лица,
– говорится в заявлении Герты за 29 апреля.
Напомним, что Герта выступает во второй по силе лиге Германии. После 31-го тура клуб занимает 8-е место в таблице второй Бундеслиги, набрав 45 баллов.
Только 26 апреля Герта расписала ничью с Ганновером 1:1. Баркок провел весь матч на скамейке запасных хозяев.
Кто такой Аймен Баркок
- Всю свою карьеру проводит в Германии. Хотя Баркок имеет паспорт Марокко, но родился в немецком городе Франкфурт.
- Не дошел до первой команды футбольного клуба Франкфурт. Поиграл за другие немецкие клубы – Фортуну, Айнтрахт и Майнц. Как раз последнему клубу принадлежит контракт 25-летнего полузащитника.
- В сезоне-2021/2022 вместе с Айнтрахтом стал победителем Лиги Европы. Также с этим клубом в сезоне-2017/2018 победил в Кубке Германии.
- Баркок выступает за Герту на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024. Однако у Герты есть опция обязательного выкупа соглашения футболиста.
- Аймен выступал за разные возрастные сборные Германии, а с октября 2020-го года начал играть на национальную команду Марокко, за которую уже провел 18 матчей (1 гол).
- В этом сезоне Баркок уже провел 27 поединков, в которых отметился 2 мячами и 1 ассистом.