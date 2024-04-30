Атакувальний півзахисник Герти вирішив провести вільний час в одному із нічних клубів Берліна. Під час відпочинку на Аймена Баркока був здійснений напад.

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Що відомо про напад на футболіста

Інцидент стався у ніч із 7-го на 28-ме квітня. Внаслідок нападу футболіст отримав серйозні травми. У гравця Герти діагностовано декілька переломів обличчя – вилиці та носа. Футболіста збірної Марокко госпіталізували у лікарню, де він перебуває досі.

Баркок переніс хірургічне втручання.

У німецькому клубі були шоковані інцидентом зі своїм футболістом.

Вчора ми з жахом дізналися, що Аймен зазнав фізичного нападу у берлінському пабі ввечері суботи. Він був госпіталізований з травмами обличчя,

– йдеться у заяві Герти за 29 квітня.

Нагадаємо, що Герта виступає у другій за силою лізі Німеччини. Після 31-го туру клуб посідає 8-ме місце у таблиці другої Бундесліги, набравши 45 балів.

Лише 26 квітня Герта розписала нічию із Ганновером 1:1. Баркок провів весь матч на лаві запасних господарів.

Хто такий Аймен Баркок