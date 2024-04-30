Атакующий полузащитник Герты решил провести свободное время в одном из ночных клубов Берлина. Во время отдыха на Аймена Баркока было совершено нападение.

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Что известно о нападении на футболиста

Инцидент произошел в ночь с 7-го на 28-е апреля. В результате нападения футболист получил серьезные травмы. У игрока Герты диагностировано несколько переломов лица – скулы и носа. Футболиста сборной Марокко госпитализировали в больницу, где он находится до сих пор.

Баркок перенес хирургическое вмешательство.

В немецком клубе были шокированы инцидентом со своим футболистом.

Вчера мы с ужасом узнали, что Аймен подвергся физическому нападению в берлинском пабе вечером субботы. Он был госпитализирован с травмами лица,

– говорится в заявлении Герты за 29 апреля.

Напомним, что Герта выступает во второй по силе лиге Германии. После 31-го тура клуб занимает 8-е место в таблице второй Бундеслиги, набрав 45 баллов.

Только 26 апреля Герта расписала ничью с Ганновером 1:1. Баркок провел весь матч на скамейке запасных хозяев.

Кто такой Аймен Баркок