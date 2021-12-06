Пробил не хуже Довбика

Черноморец первым открыл счет в матче. Голом после подачи с фланга отличился Исаенко.

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Только семь минут понадобилось днепрянам, чтобы сравнить цифры на табло и начали сначала. На 20-й минуте волшебная левая Пихаленка расстроила голкипера "моряков". Футболист Днепра-1 пробил из-под опекуна из-за пределов штрафной и поразил прямо угол владений Кучерука. Бильярдный удар удался полузащитнику хозяев.

Для Пихаленка этот гол стал пятым в сезоне-2021/2022 из Днепр-1 в 15 матчах. Также на его счету еще четыре ассиста.

Днепр-1 в преддверии этого матча с Черноморцем идет четвертым в таблице УПЛ. Днепровский клуб имеет в своем активе 34 очка. "Моряки" с 11 пунктами находятся в зоне вылета – 13 место среди 15 клубов.

Видео гола Пихаленка